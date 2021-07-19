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Махачев: дос Аньос, Фергюсон и Чендлер ждут возвращения разбитого Макгрегора

Махачев: дос Аньос, Фергюсон и Чендлер ждут возвращения разбитого Макгрегора
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29-летний российский боец UFC Ислам Махачев высказался об отсутствии ответов на его вызов, брошенный различным именитым спортсменам легкого дивизиона промоушена.

«Радиомолчание. Рафаэль дос Аньос, Тони Фергюсон и Майк Чендлер – держу пари, что все они сейчас ждут возвращения разбитого Конора Макгрегора», — гласит пост Махачева в «Твиттере».

Напомним, в ночь с 17 на 18 июля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC Вегас 31 состоялся бой Ислама Махачева с представителем Бразилии Тиаго Мойзесом. Встреча завершилась в четвёртом раунде после успешного удушающего приема в исполнении российского бойца.

В со-главном бою турнира UFC Vegas 31 встретились американки Миша Тейт и Марион Рено. Тейт победила соперницу техническим нокаутом в третьем раунде. Таким образом, бывшая чемпионка промоушена Тейт успешно вернулась в профессиональные ММА.

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