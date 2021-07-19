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Василевский оценил шансы Махачева стать чемпионом UFC

Василевский оценил шансы Махачева стать чемпионом UFC
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Российский боец MMA Вячеслав Василевский оценил успех россиянина Ислама Махачева в бою с бразильцем Тиаго Мойзесом. Их поединок состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC Вегас 31 и завершился в четвёртом раунде после успешного удушающего приёма в исполнении российского бойца.

«Думаю, если оценивать его силы и уровень, Ислам уже сейчас мог бы сражаться за пояс. Полагаю, всё зависит от рейтингов. Плюс он постоянно работает с Хабибом Нурмагомедовым, который долгое время был чемпионом в этом весе. Поэтому у него есть все шансы стать чемпионом UFC.

Само присутствие Хабиба рядом на таких мероприятиях и авторитет, который у него есть в мире ММА и в UFС в частности, помогают и Исламу. Когда Хабиб говорит Махачеву, что он может выиграть и стать чемпионом, это, мне кажется, сильно может на него повлиять. Ведь Хабиб был непобеждённым чемпионом. Так что это важный психологический момент», — цитирует Василевского «Газета.ру».

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