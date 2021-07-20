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Узбекский чемпион мира по смешанным единоборствам погиб в ДТП

Узбекский чемпион мира по смешанным единоборствам погиб в ДТП
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Чемпион мира по смешанным единоборствам в тяжелом весе, вице-президент MMA Узбекистана боец Мурод Хантураев погиб в ДТП, сообщили сообщили в пресс-службе УВД Ташкентской области.

Трагедия произошла 19 июля, на Чарвакском шоссе в Бостанлыкском районе Ташкентской области. 34-летний Хантураев находившийся за рулём автомобиля BMW, потерял управление.

Хантураев начал профессиональную карьеру в 2013 году. Всего в смешанных единоборствах Хантураев провёл 12 боев, в которых одержал 10 побед и потерпел 2 поражения. В своем последнем бою, который состоялся в сентябре 2019 года, он победил Евгения Мякинкина.

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