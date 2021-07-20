«Перестань разговаривать с королями». Ковингтон обратился к менеджеру Усмана
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Боец ММА Колби Ковингтон раскритиковал Али Абдель-Азиза, менеджера, представляющего интересы чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана. Ранее Абдель-Азиз раскритиковал Ковингтона за поведение и дал понять, что Усман может провести бой с кем-нибудь другим.
«Всё это фейковые новости, стандартные подлости от Абдель-Азиза. Али, ты не матчмейкер UFC, не Дана Уайт.
Для этой компании ты просто никто.
Перестань разговаривать с королями, позволь большим мальчикам самим делать свою работу», — цитирует Ковингтона BJPenn.
Отметим, что Усман и Ковингтон уже провели один бой. Камару одержал досрочную победу, сломав челюсть сопернику. Ранее Абдель-Азиз выразил надежду, что Усман в повторном поединке нанесёт ещё более серьёзные травмы сопернику.
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