Менеджер Нурмагомедова: надеюсь, после боя с Усманом Ковингтон ослепнет

Али Абдельазиз, менеджер экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, который также представляет интересы чемпиона организации Камару Усмана, поделился мнением о повторном поединке нигерийца с американцем Колби Ковингтоном. Первый бой соперников завершился нокаутом, Усман сломал оппоненту челюсть.
«Да, это будет действительно бой. Послушайте, когда они дрались в прошлый раз, Усман сломал ему челюсть. Надеюсь, что теперь Колби ослепнет или с ним случится что-то нехорошее, ведь мы говорим об очень плохом человеке. По уровню своей гадости он на одном уровне с Конором Макгрегором. Они идут вровень.
Это чёртов расист. Я думаю, что он играет на теме расизма, но и сам придерживается определённых воззрений. Ковингтон оскорбляет людей, религию, жён. Вы слышали, как он говорил о жене Дастина Порье, как это можно?! Они вместе тренировались, вместе потели в зале, вместе обедали. Как можно говорить такое?» — цитирует Абдельазиза BloodyElbow.
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