Куницкая, потерпевшая поражение нокаутом от Алданы, рассказала о перенесённой операции
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Россиянка Яна Куницкая, потерпевшая поражение техническим нокаутом в первом раунде от мексиканки Ирен Алданы на турнире UFC 264, проходившем в Лас-Вегасе (штат Невада, США), рассказала о перенесённой операции.
«Операция прошла хорошо. Восстанавливаемся», — написала Куницкая на своей странице в «Инстаграме».
Фотографию можно посмотреть на странице Яны Куницкой в «Инстаграме».
Россиянка с первых минут боя начала поддавливать соперницу, к середине первого раунда мексиканка приспособилась к стилю Куницкой и стала её перебивать. Одним из ударов она повредила Яне нос, а затем отправила её в нокдаун.
Перед боем с Алданой Яна оказалась на 2 кг легче соперницы. Впоследствии она сообщила, что несёт полную ответственность за результат поединка.
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