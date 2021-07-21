Куницкая, потерпевшая поражение нокаутом от Алданы, рассказала о перенесённой операции

Россиянка Яна Куницкая, потерпевшая поражение техническим нокаутом в первом раунде от мексиканки Ирен Алданы на турнире UFC 264, проходившем в Лас-Вегасе (штат Невада, США), рассказала о перенесённой операции.

«Операция прошла хорошо. Восстанавливаемся», — написала Куницкая на своей странице в «Инстаграме».

Фотографию можно посмотреть на странице Яны Куницкой в «Инстаграме».

Россиянка с первых минут боя начала поддавливать соперницу, к середине первого раунда мексиканка приспособилась к стилю Куницкой и стала её перебивать. Одним из ударов она повредила Яне нос, а затем отправила её в нокдаун.



Перед боем с Алданой Яна оказалась на 2 кг легче соперницы. Впоследствии она сообщила, что несёт полную ответственность за результат поединка.