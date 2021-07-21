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Гассиев оказался почти на 4 кг тяжелее Валлиша

Гассиев оказался почти на 4 кг тяжелее Валлиша
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Российский боксер Мурат Гассиев и немец Михаэль Валлиш прошли процедуру взвешивания накануне поединка, который состоится на волейбольной арене «Динамо» в Москве 22 июля. На кону поединка будет стоять пояс WBA Asia в супертяжёлом весе. По итогам взвешивания вес Гассиева составил 106,5 кг, а его соперника — 102,6 кг.

Также в рамках вечера бокса выступят Михаил Алоян, который сразится с Линдилом Тшемесе, и Эдгар Гукасян, чьим соперником станет Рикардо Вийяльба.

Последний бой экс-чемпион WBA и IBF в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев провёл в октябре 2020 года. Тогда российский спортсмен нокаутировал представителя Албании Нури Сефери, успешно дебютировав в тяжёлом дивизионе. В общей сложности Гассиев одержал 27 побед и потерпел одно поражение.

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