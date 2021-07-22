Дана Уайт назвал следующего соперника Ислама Махачева
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Президент UFC Дана Уайт сообщил, что следующим соперником российского бойца Ислама Махачева, вероятно, станет американский спортсмен Бенеил Дариуш.
«Теперь им всем придётся драться с Исламом. Думаю, мы организуем ему бой с Бенеилом Дариушем. Мне нравится эта идея», — приводит слова Даны Уайта Yahoo Sports.
Ранее, в ночь с 17 на 18 июля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США), на турнире UFC Вегас 31 состоялся бой Ислама Махачева с представителем Бразилии Тиаго Мойзесом. Встреча завершилась в четвёртом раунде после успешного удушающего приёма в исполнении российского бойца.
Бенеил Дариуш занимает третье место в рейтинге UFC. В последнем поединке он уверенно победил Тони Фергюсона единогласным решением судей.
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