Меган Фокс рассказала, как спасалась бегством после боя Хабиба с Макгрегором

Американская актриса Меган Фокс рассказала подробности драки, которую устроил Хабиб Нурмагомедов с командой Конора Макгрегора на турнире UFC 229 в октябре 2018 года.
«Я большой фанат UFC. У меня есть пропуск на шоу. Я знаю всё про бойцов, их историю. Давно этим увлекаюсь. Я была на поединке Конора Макгрегора и Хабиба пару лет назад, когда случился весь этот хаос. Все просто пытались спастись. Я увидела, что ринг-гёрлз бегут в своих халатиках, и решила, что мне тоже нужно бежать. Моего агента просто сбили с ног. Это сделал Крис Прэтт. Он тоже спасал свою жизнь. В итоге нас заперли в одной из раздевалок, пока всё это не закончилось», — рассказала Меган Фокс в эфире шоу Jimmy Kimmel Live.
Напомним, Макгрегор проиграл Нурмагомедову приёмом в четвёртом раунде. После боя началась потасовка между представителями команд Конора и Хабиба.
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