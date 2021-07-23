Меган Фокс рассказала, как спасалась бегством после боя Хабиба с Макгрегором

Американская актриса Меган Фокс рассказала подробности драки, которую устроил Хабиб Нурмагомедов с командой Конора Макгрегора на турнире UFC 229 в октябре 2018 года.



«Я большой фанат UFC. У меня есть пропуск на шоу. Я знаю всё про бойцов, их историю. Давно этим увлекаюсь. Я была на поединке Конора Макгрегора и Хабиба пару лет назад, когда случился весь этот хаос. Все просто пытались спастись. Я увидела, что ринг-гёрлз бегут в своих халатиках, и решила, что мне тоже нужно бежать. Моего агента просто сбили с ног. Это сделал Крис Прэтт. Он тоже спасал свою жизнь. В итоге нас заперли в одной из раздевалок, пока всё это не закончилось», — рассказала Меган Фокс в эфире шоу Jimmy Kimmel Live.



Напомним, Макгрегор проиграл Нурмагомедову приёмом в четвёртом раунде. После боя началась потасовка между представителями команд Конора и Хабиба.