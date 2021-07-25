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«Подышали свежим воздухом». Хабиб показал фото из Сан-Франциско

«Подышали свежим воздухом». Хабиб показал фото из Сан-Франциско
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в «Инстаграме». Россиянин поделился фотографией на фоне моста «Золотые Ворота», который является одним из главных символов города Сан-Франциско (штат Калифорния, США).

«Подышали свежим, холодным, морским воздухом», — написал Хабиб.

На фото вместе с Нурмагомедовым запечатлены его двоюродный брат Умар Нурмагомедов, близкий друг Зубайра Тухугов, а также Дмитрий Паханов и Ибрагим Исиев.

Соответствующий пост доступен на странице Нурмагомедова в «Инстаграме».

Хабиб продолжает оставаться в США, где готовит к турниру Bellator двоюродного брата Усмана Нурмагомедова, а также близких друзей Гаджи Рабаданова и Ислама Мамедова, которых ждёт дебют в лиге.

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