Стерлинг заявил, что собирается уничтожить Петра Яна

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджэмейн Стерлинг прокомментировал новость о дате боя с бывшим чемпионом UFC в легчайшей весовой категории Петром Яном. Вчера, 24 июля, стало известно, что их матч-реванш состоится 30 октября в Абу-Даби на турнире UFC 267.



«Я уничтожу этого парня и избавлюсь от него. Всё для тебя, Ариэль. Можешь на меня рассчитывать», — написал Стерлинг под твитом журналиста Ариэля Хельвани, объявившего о бое.



«30 октября в Абу-Даби все разговоры закончатся! Все трепачи, которые забывают, что я сделал в этом спорте и в UFC, запомните эти слова! Я вновь докажу, что единственное, что имеет значение, — это трудолюбие синих воротничков! Я никогда на получал привилегии Даны Уайта», — написал Алджэмейн в своём «инстаграме».

Напомним, Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Многие посчитали, что Стерлинг в том эпизоде симулировал травму. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.