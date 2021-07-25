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Ти Джей Диллашоу победил Кори Сэндхагена в первом бою после возвращения, видео

«Ян –Диллашоу в 2022 году в России». Ти Джей вернулся с победой и ждёт боя с Петром
Микаил Гусейнов
Ти Джей Диллашоу победил Кори Сэндхегена
Аудио-версия:
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Стерлинг во всей этой ситуации кажется третьим лишним.

Ранним утром 25 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 32. Его кард не пестрил громкими именами, но главный бой вечера действительно привлекал внимание. А всё дело в том, что его участником стал экс-чемпион лиги Ти Джей Диллашоу. Американец возвращался в клетку после более чем двухлетнего простоя. Последний раз он бился в январе 2019 года. Тогда он предпринял попытку стать чемпионом во второй весовой категории, но в схватке с Генри Сехудо за титул в наилегчайшем весе бесславно проиграл. После того случилась скандальная история с допингом, за которую Ти Джей получил длительную дисквалификацию. И вот теперь, спустя столько времени 35-летний боец вернулся.

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Его соперником стал второй номер рейтинга Кори Сэндхаген. В последнее время дела американца шли в гору. В предыдущих пяти боях было четыре победы. В минувшей схватке он за 28 секунд уничтожил экс-чемпиона лиги Фрэнки Эдгара, так что уверенности у Кори было хоть отбавляй. Перед схваткой он то и дело говорил, что следующий бой может стать для него титульным.

Настрой Сэндхагена был виден с первых секунд. Громкие слова и обещания он принялся подкреплять словами практически сразу. После небольшой стартовой разведки Кори выбросил удар коленом, который вскользь достиг цели. Диллашоу сразу сориентировался, подхватив соперника на плечи, и явно намеревался бросить его на канвас и затянуть в борьбу. Но Сэндхаген попытался ногами затянуть удавку вокруг шеи Ти Джея, однако тот сумел выбраться и даже неплохо поработал на полу. Поднявшись, соперники ещё немного поборолись у сетки, а затем перешли к размену в стойке.

Ти Джей старался брать прессингом и темпом и доносил до оппонента крепкие удары. Но Сэндхаген здорово работал на отходах и также не давал сопернику спуска. Тогда Диллашоу вернулся к борьбе и провёл тейкдаун. Экс-чемпион отчаянно пытался захватить контроль на полу и поработать в гранд-энд-паунд, но Сэндхаген оборонялся очень неплохо. Да, эпизод он проиграл, но далеко не без ущерба для Ти Джея.

Во втором отрезке бойцы снова немного поработали в стойке, после чего Диллашоу попробовал ещё раз провести тейкдаун. Но в этот раз Кори был хорош в защите и не позволил этого сделать. Тогда соперники снова начали мериться силами в ударной технике. В этот раз Сэндхаген вчистую перебил соперника. Кроме того, что он отправил соперника на канвас (отметим, что Диллашоу поднялся мгновенно), Кори шикарным ударом нанёс оппоненту рассечение. Добавьте к этому и ещё одно летящее колено от Сэндхагена, и станет ясно, что второй раунд прошёл под знаком его тотального преимущества.

Фото: Jeff Bottari/Getty Images

В третьей пятиминутке Диллашоу пошёл отыгрываться. Уступая сопернику в росте, он постоянно прессинговал и шёл вперёд. Ти Джей часто попадал, но Кори практически ему в этом не уступал. Попытки перевести схватку в партер пресекались. Даже когда Диллашоу удалось совершить захват и свалить Кори, тот отбивался очень неплохо. Но в целом третий раунд всё же можно было отдать экс-чемпиону.

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В четвёртом раунде Диллашоу продолжал работу первым номером, но Сэндхаген приноровился к такой манере. Он классно встречал соперника и разбивал его защиту с дистанции. У Ти Джея мало что получалось и в борьбе. Процент удачных тейкдаунов упал до 13 – 2 из 15. Стало очевидно, что всё решится в пятом отрезке. В последние пять минут Диллашоу пытался взвинчивать темп, продолжал работу первым номером и заставлял соперника защищаться от тейкдаунов. Наверное, этот прессинг и сыграл решающую роль. По истечении пяти раундов мнения судей разделились – 48:47, 47:48 и 48:47 в пользу Диллашоу.

Сэндхаген, конечно, не был согласен с таким решением, но поражение принял достойно.

«Знаю, что нанёс ему больший урон, чем он мне. Думаю, что попадал намного чище. Нужно было делать больше. Думал, что забрал пятый раунд. Что я мог ещё поделать? Мне казалось, что в ходе боя я неплохо вносил коррективы. Думаю, вынесу из этого урок и всё равно стану чемпионом. Нужно извлечь урок и стать лучше. Не хочу быть ноющим ребёнком. Я принимаю это и стану лучше. Я буду чемпионом, надеюсь в следующем году», — сказал Кори.

К слову, по количеству выброшенных ударов Кори был лучше оппонента. Точно также он был лучше в плане точности, так что вопросы к судейству могут и возникнуть. Впрочем, Диллашоу уверен, что на решение повлияли его прессинг, темп и работа первым номером, о чём он сказал на пресс-конференции.

Ти Джей после боя также признался, что кроме рассечения получил ещё несколько неприятных травм и отдал должное Сэндхагену. Тем не менее, невзирая на полученный урон, экс-чемпион уже рвётся в бой. Диллашоу отметил, что не был впечатлён последним поединком действующего чемпиона в этом дивизионе Алджэмейна Стерлинга. По словам американца, он ждёт, что в следующем году подерётся за пояс с Петром Яном.

К слову, того же самого уже ждёт и другой экс-чемпион лиги Хабиб Нурмагомедов. После победы Диллашоу он написал на своей странице в «Твиттере» следующее:

«Ти Джей – Пётр Ян в 2022 году. В России».

На этот твит отреагировал уже и Пётр, предложивший провести схватку на стадионе «Газпром Арена». На фоне всего этого обладатель пояса в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг кажется третьим лишним и действительно случайным чемпионом. Так ли это? Узнаем уже осенью. Реванш Яна и Стерлинга назначен на 30 октября.

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