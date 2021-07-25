Солуянова уступила американке Фукс в 1/16 финала турнира по боксу на Олимпиаде-2020
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Россиянка Светлана Солуянова, выступающая в весовой категории до 51 кг, раздельным решением судей (2-3) потерпела поражение на стадии 1/16 финала в бою с представительницей США Вирджинией Фукс на Олимпийских играх в Токио (Япония). Солуянова является двукратной чемпионкой России.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе, а также хоккее на траве.
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