Макгрегор на костылях пришёл на день рождения к сестре

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор посетил день рождения сестры. На опубликованных в «инстаграме» Макгрегора фото видно, что ирландец перемещался на костылях.

«С днём рождения, моя красивая и стильная сестра! Мы любим тебя», — написал Конор в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Макгрегора.

В настоящее время Макгрегор восстанавливается после травмы, полученной в поединке с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. В конце первого раунда Макгрегор неудачно наступил на ногу, после чего сломал её. В результате ирландец проиграл техническим нокаутом.

Вскоре после боя ирландцу сделали операцию. По словам президента UFC Даны Уайта, ирландцу теперь придётся залечивать травму около года. Несмотря на повреждения, Макгрегор не планирует уходить из ММА.