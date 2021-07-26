Гилберт Бёрнс назвал Джейка Пола фаворитом поединка с Тайроном Вудли
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Боец UFC Гилберт Бёрнс поделился ожиданиями от поединка экс-чемпиона организации Тайрона Вудли и YouTube-блогера Джейка Пола. Бёрнс довольно неожиданно назвал Пола фаворитом.
«Джейк Пол показывает себя как трудягу. Он отличный боксёр с очень сильными руками и тяжёлыми кулаками. Он очень большой, я не думаю, что Вудли будет легко.
Я вижу, что на Тайрона Вудли оказывается давление. Ему нужно побеждать. В противном случае будет тяжело вернуться.
Из боя с Вудли я заметил, что он очень боится устать. Думаю, что у Пола есть хороший шанс с его спокойным и выжидательным подходом.
Буду внимательно следить за поединком. Но я не думаю, что Вудли удастся легко победить. Пол — фаворит боя», — цитирует Бёрнса TMZ.
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