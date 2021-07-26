Стипе Миочич намекнул на переход в ONE Championship из UFC

Бывший чемпион UFC в супертяжёлом весе Стипе Миочич выразил заинтересованность в подписании контракта с промоушеном ONE Championship.
На странице ONE Championship в «Инстаграме» появился пост с вопросом к фанатам, кого генеральный директор лиги должен следующим подписать в организацию.
В комментариях отметился и Миочич, поставивший четыре задумчивых смайлика. После этого Стипе ответил фанату, который спросил у него, почему он до сих пор не получил реванш с Фрэнсисом Нганну.
«Мне не стоит ждать победителя, у меня лучшие показатели защиты титула в супертяжёлом весе за последнее время. У нас с Нганну счёт 1:1, но при этом именно Кормье получает моментальный реванш против меня», — выразил недовольство в комментариях Миочич.
Напомним, в марте 2021 года Стипе Миочич провёл поединок с Фрэнсисом Нганну и уступил французу камерунского происхождения нокаутом во втором раунде. Таким образом, Стипе лишился титула чемпиона.
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