Экс-чемпионка UFC Роузи жёстко отругала критиков Байлз, снявшейся с соревнований на ОИ

Экс-чемпионка UFC Ронда Роузи жёстко раскритиковала людей, которые негативно высказываются об американской гимнастке Симоне Байлз. Ранее Байлз снялась с командного многоборья из-за психологических проблем, а позже отказалась от участия в личном многоборье на Олимпиаде-2020. Роузи призвала критиков замолчать, напомнив им, что они никогда не участвовали в Олимпийских играх и не могут понять, с каким давлением сталкиваются спортсмены. Сама Роузи выигрывала бронзовую медаль Олимпиады на соревнованиях по дзюдо.

«Каждый, кто осуждает Симону Байлз, ни черта не понимает, не знает, в какой она оказалась ситуации. Она находится на Олимпийских играх, а вы — в «Твиттере». Нельзя ничего понять, находясь в другой ситуации. Она делает всё, что может, учитывая ситуацию, в которой находится», — написала Роузи в своём «твиттере».