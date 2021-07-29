Карточку с Хабибом Нурмагомедовым продали на аукционе за рекордные деньги

Аукционный дом PWCC Market Place объявил, что продал карточку российского бойца, бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова за рекордные деньги.
Карта Black Prizm Auto Хабиба Нурмагомедова из первого выпуска карт UFC, была продана за рекордные $ 47,7 тыс. (€ 40,26 тыс.).
Посмотреть фото можно в «Инстаграме» PWCC Market Place.
Высокая цена также была обусловлена тем, что эта карта выпущена в единственном экземпляре.
В октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
- 29 июля 2021
-
03:05
-
00:49
- 28 июля 2021
-
23:56
-
22:48
-
21:02
-
19:51
-
18:44
-
17:58
-
16:07
-
15:17
-
14:55
-
14:55
-
13:04
-
12:20
-
12:11
-
10:37
-
09:49
-
08:06
-
00:48
- 27 июля 2021
-
22:58
-
21:08
-
20:07
-
19:13
-
18:44
-
17:59
-
16:21
-
14:32
-
13:45
-
12:22
-
11:58
-
11:01
-
10:05
-
09:03
-
06:45
-
00:51