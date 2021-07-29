Карточку с Хабибом Нурмагомедовым продали на аукционе за рекордные деньги

Аукционный дом PWCC Market Place объявил, что продал карточку российского бойца, бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова за рекордные деньги.

Карта Black Prizm Auto Хабиба Нурмагомедова из первого выпуска карт UFC, была продана за рекордные $ 47,7 тыс. (€ 40,26 тыс.).

Посмотреть фото можно в «Инстаграме» PWCC Market Place.

Высокая цена также была обусловлена тем, что эта карта выпущена в единственном экземпляре.

В октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.