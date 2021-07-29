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«Мои кости не заживают так, как должны». Вайдману предстоит ещё одна операция

«Мои кости не заживают так, как должны». Вайдману предстоит ещё одна операция
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Экс-чемпион UFC в среднем весе Крис Вайдман, продолжающий восстановительные процедуры после перелома ноги, рассказал о своём состоянии. По словам спортсмена, ему предстоит ещё одна операция.

«Я только что выяснил, что мне предстоит вторая операция. Она пройдёт 11 авгста. Мне планируют Мне собираются поставить пластину на малоберцовую кость, поскольку она не срастается. Мои кости не заживают так, как должны, это отстой. Но я ждал, что будут опрерделённые проблемы, учитывая степень травмы, плюс я уже прошёл через многое», — приводит слова Вайдмана BJPenn.

Крис проводил первый поединок после победы над Омари Ахмедовым. В результате травмы ему зачли поражение техническим нокаутом. Холл же стал первым бойцом в истории UFC, которому удалось завоевать победу, не выбросив ни единого удара.

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