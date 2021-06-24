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Вайдман, продолжающий восстановление после перелома ноги, сообщил о риске её ампутации

Вайдман, продолжающий восстановление после перелома ноги, сообщил о риске её ампутации
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Экс-чемпион UFC в среднем весе Крис Вайдман, продолжающий восстановительные процедуры после перелома ноги, рассказал о своём состоянии. Вайдман сообщил, что продолжает проходить процедуры по восстановлению циркуляции крови в ноге, однако присутствует риск ампутации.

«Мне предстоит ещё многое сделать, в том числе извлечь кусок кости, который там находится, — и это только минимум. Полное восстановление циркуляции крови в ноге — большое дело, но я даже не беспокоюсь об этом. Хотя это и будет большой проблемой. Если этого не произойдёт, возможна ампутация. Так что давайте просто продолжим молиться и верить, что полноценное кровоснабжение у меня наконец восстановится.

Именно это случилось с моим большим пальцем. Кровоснабжение на нём так и не восстановилось после того, как я дрался с Кельвином Гастелумом. Но доктор мне сообщил, что, по его мнению, есть некоторые признаки заживления и восстановления, а это уже очень хороший знак», — приводит слова Вайдмана BJ Penn.

Напомним, ранним утром 25 апреля по московскому времени Крис Уайдман выступил на турнире UFC 261 в Джексонвилле (штат Флорида, США). Боец встретился с Юрайей Холлом. На старте встречи Крис пробил лоу-кик и сломал ногу о ногу соперника. Уайдман покинул октагон на носилках.

Крис проводил первый поединок после победы над Омари Ахмедовым. В результате травмы ему зачли поражение техническим нокаутом. Холл же стал первым бойцом в истории UFC, которому удалось завоевать победу, не выбросив ни единого удара.

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Теги Бокс/ММА UFC •••

Источник: BJ Penn

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