Шимон Смотрицкий прибыл на съёмки шоу Dana White Contender Series

Боец клуба «Архангел Михаил» Шимон Смотрицкий (7-0) добрался до Лас-Вегаса, где прямо сейчас идут съемки пятого сезона шоу Dana White Contender Series. Недавно Шимон получил уведомление, что его приглашают в США, и сразу же полетел туда. Интересный факт — Шимон родился в России, но еще маленьким переехал в Израиль, где он и сформировался, как спортсмен.



«Атмосфера невероятная, это же UFC. Здесь все на очень высоком уровне, по графику никаких вопросов не возникало. Меня очень впечатлил уровень организации.



Мы приехали в UFC Apex, это главный тренировочный центр промоушена. Здесь занимался Брэндон Морено, чемпион в наилегчайшем весе. Немного с ним потренировались. Вообще было интервью, минут сорок, отсняли тренировку. Я поработал на лапах.



Мои цели самые высокие. Теперь я был в их тренировочном центре, видел, как тренируются бойцы UFC. Считаю, что я ничуть не ниже, а то и выше уровнем. Уверен, что в рамках Contender Series выиграю свой бой ярко и досрочно и получу контракт на четыре боя с промоушеном. Ну а потом, конечно, стану первым израильским чемпионом UFC», — цитирует Смотрицкого пресс-служба клуба «Архангел Михаил».



Напомним, в лиге RCC Шимон провел один бой. В декабре 2020 года в близком бою был повержен крепкий Сергей Ясковец раздельным решением судей. До этого он выступал в Bellator.