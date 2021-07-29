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Диллашоу могут отстранить от боёв до января 2022 года

Диллашоу могут отстранить от боёв до января 2022 года
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу может получить отстранение от боёв до января 2022 года, сообщает MMAFighting. Причиной этого стала травма левого колена, которую Диллашоу получил в поединке с Кори Сэндхагеном.

В случае, если характер травмы окажется несерьёзным и Диллашоу получит разрешение от врача-ортопеда, то он будет отстранён от боёв до 8 сентября 2021 года, а до 24 августа не сможет участвовать в контактных тренировках.

Напомним, на турнире UFC on ESPN 27 главным событием вечера стал бой бывшего чемпиона организации в легчайшем весе Ти Джея Диллашоу и Кори Сэндхагена. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Диллашоу раздельным решением судей. Он одержал 17-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету 4 поражения. У Сэндхагена 14 побед и три поражения.

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