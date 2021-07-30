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Хавьер Мендес: Хабиб не раскрыл свой потенциал до конца

Хавьер Мендес: Хабиб не раскрыл свой потенциал до конца
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Хавьер Мендес, тренер бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, считает, что его подопечный не раскрыл свой потенциал в UFC до конца.

«Хабиб не раскрыл свой потенциал до конца. Даже близко нет. Он способен на большее. В последнем бою он эффективно бил ногами, это показывает то, что он продолжал расти. Если бы он не закончил карьеру, то он бы показал гораздо больше в следующих боях», — сказал Хавьер Мендес в эфире своего подкаста.

В октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.

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