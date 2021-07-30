Усман Нурмагомедов, Гаджи Рабаданов и Хасан Магомедшарипов сделали вес перед Bellator 263

В ночь с 31 июля на 1 августа в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) пройдёт турнир по ММА Bellator 263. В главном поединке вечера состоится титульный бой в рамках финала Гран-При полулегковесов между Патрисио Фрейре и Эй Джеем Макки.



В преддверии турнира состоялась церемония взвешивания. Макки сумел сделать вес только со второй попытки, уложившись в лимит 145 фунтов. Усман Нурмагомедов, Гаджи Рабаданов и Хасан Магомедшарипов смогли сделать вес.



Результаты взвешивания Bellator 263



Основной кард:



Патрисио Фрейре (144,5 фунтов) — Эй Джей Макки (145)

Эммануэль Санчес (145,3) — Мэдс Бурнелл (145,5)

Усман Нурмагомедов (155.3) — Луис Муро

Ислам Мамедов (154,9) — Брент Примус (155,2)

Кристофер Гонсалес (155) — Гоити Ямочи (155,5).



Предварительный кард



Георгий Караханян (155,6) — Кифер Кросби (155,9)

Джордан Вински (135,6) — Брайан Мур (135,8)

Джони Киснерос (179,2) — Джошуа Джонс (179,6)

Ванесса Порто (126,5) — Илара Джоанн (125,2)

Гаджи Рабаданов (149) — Дэниэл Кэри (149,1)

Хасан Магомедшарипов (144,6) — Джонатан Кироз (146,1).