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Усман Нурмагомедов, Гаджи Рабаданов и Хасан Магомедшарипов сделали вес перед Bellator 263

Усман Нурмагомедов, Гаджи Рабаданов и Хасан Магомедшарипов сделали вес перед Bellator 263
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В ночь с 31 июля на 1 августа в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) пройдёт турнир по ММА Bellator 263. В главном поединке вечера состоится титульный бой в рамках финала Гран-При полулегковесов между Патрисио Фрейре и Эй Джеем Макки.

В преддверии турнира состоялась церемония взвешивания. Макки сумел сделать вес только со второй попытки, уложившись в лимит 145 фунтов. Усман Нурмагомедов, Гаджи Рабаданов и Хасан Магомедшарипов смогли сделать вес.

Результаты взвешивания Bellator 263

Основной кард:

Патрисио Фрейре (144,5 фунтов) — Эй Джей Макки (145)
Эммануэль Санчес (145,3) — Мэдс Бурнелл (145,5)
Усман Нурмагомедов (155.3) — Луис Муро
Ислам Мамедов (154,9) — Брент Примус (155,2)
Кристофер Гонсалес (155) — Гоити Ямочи (155,5).

Предварительный кард

Георгий Караханян (155,6) — Кифер Кросби (155,9)
Джордан Вински (135,6) — Брайан Мур (135,8)
Джони Киснерос (179,2) — Джошуа Джонс (179,6)
Ванесса Порто (126,5) — Илара Джоанн (125,2)
Гаджи Рабаданов (149) — Дэниэл Кэри (149,1)
Хасан Магомедшарипов (144,6) — Джонатан Кироз (146,1).

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