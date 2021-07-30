Люк Кэмпбелл завершил карьеру

Британский боксёр Люк Кэмпбелл объявил о завершении карьеры.
«После долгих размышлений я решил, что пора повесить перчатки на гвоздь и уйти из бокса. С момента, как переступил порог любительского боксерского клуба Святого Павла в Халле, я мечтал победить на Олимпиаде. Выиграв золото в Лондоне в 2012 году с поддержкой дома и семьи я уже реализовал свои надежды и стремления в спорте ещё до того, как начал профессиональную карьеру.
Последний год дался мне очень тяжело. Из-за долгого тренировочного лагеря мне удалось лишь несколько дней побыть со своим новорожденным ребенком, я провёл Рождество вдали от дорогих мне людей, находясь на другом краю света. В такие моменты осознаешь, что действительно важно в жизни. Я смог воплотить свои мечты и достиг большего, чем мог представить. Как мой отец видел мои величайшие свершения, так и я хотел бы быть рядом со своими детьми, чтобы увидеть их самые большие триумфы», — написал Люк Кэмпбелл в своём «инстаграме».
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