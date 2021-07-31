Волков: всё не так плохо, как вы мне пишете

Боец смешанных единоборств Александр Волков в рамках подготовки к следующему поединку приступил к спаррингам. По его словам, всё прошло достаточно неплохо.

«Мое довольное лицо, после первых спаррингов за последний месяц. Ну что могу сказать, всё не так плохо, как вы мне тут пишете», — написал Волков, добавив к этому смеющиеся эмодзи.

Соответствующий пост доступен на странице Александра Волкова в «Инстаграме».

Напомним, Александр Волков последний раз бился в июне 2021 года. В главном событии турнира он встретился с небитым французом Сирилем Ганом. По итогам пяти раундов все судьи отдали победу Гану. Таким образом, после двух побед кряду Александр снова проиграл. Не так давно боец объявил, что уже подписал контракт на следующий поединок, но имя соперника не назвал.