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Дастин Порье рассказал, у кого из его соперников были самые опасные лоукики

Дастин Порье рассказал, у кого из его соперников были самые опасные лоукики
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Американский боец UFC, бывший временный чемпион организации в лёгком весе Дастин Порье считает, что из всех соперников, с которыми он встречался, самые опасные лоукики пробивал Джастин Гэтжи.

«Думаю, самый большой урон от лоукиков я получил в бою с Гэтжи. Он частично порвал мне четырёхглавую мышцу бедра. У него тяжёлый удар. Он пробивает сильные лоукики, и ему плевать на позицию и последствия», — сказал Джастин Гэтжи на подкасте Punchin' In.

Гэтжи и Порье встречались на турнире UFC в апреле 2018 года. Встреча завершилась досрочной победой Порье в четвёртом раунде.

В последнем поединке Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора уже во втором раунде. Ирландец проиграл второй из трёх своих последних поединков.

Последний раз Джастин Гэтжи выходил в клетку в октябре 2020 года. Тогда на турнире UFC 254 он досрочно проиграл Хабибу Нурмагомедову.

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