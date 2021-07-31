Дастин Порье рассказал, у кого из его соперников были самые опасные лоукики

Американский боец UFC, бывший временный чемпион организации в лёгком весе Дастин Порье считает, что из всех соперников, с которыми он встречался, самые опасные лоукики пробивал Джастин Гэтжи.



«Думаю, самый большой урон от лоукиков я получил в бою с Гэтжи. Он частично порвал мне четырёхглавую мышцу бедра. У него тяжёлый удар. Он пробивает сильные лоукики, и ему плевать на позицию и последствия», — сказал Джастин Гэтжи на подкасте Punchin' In.



Гэтжи и Порье встречались на турнире UFC в апреле 2018 года. Встреча завершилась досрочной победой Порье в четвёртом раунде.



В последнем поединке Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора уже во втором раунде. Ирландец проиграл второй из трёх своих последних поединков.



Последний раз Джастин Гэтжи выходил в клетку в октябре 2020 года. Тогда на турнире UFC 254 он досрочно проиграл Хабибу Нурмагомедову.