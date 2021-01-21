«Нокаутировать Конора в первом раунде и уйти». Порье рассказал о плане на бой

До схватки Конора Макгрегора с Дастином Порье на турнире UFC 257 остаются считаные дни. Ирландец большинством экспертов считается явным фаворитом. В пользу Конора говорит и его репутация одного из самых жёстких нокаутёров лиги, и великолепная работа в стойке, и, конечно же, многие вспоминают, как легко Макгрегор победил Порье в 2014 году.

Но с той поры утекло много воды. Конор успел пережить взлёты и падения, и его реальная форма на сегодняшний день не совсем понятна. Достаточно сказать, что он проведёт первый поединок в лёгком весе более чем за два года. Каким он предстанет перед болельщиками – загадка. А вот с Порье ясности больше. С момента того самого поражения от Конора луизианец постоянно прогрессировал и совершенствовал навыки как в работе в партере, так и в стойке, потому списывать его со счетов было бы большой ошибкой. О том, как за последние годы прибавил Дастин, может рассказать и в недавнем прошлом временный чемпион лиги Джастин Гэтжи. С Порье он встретился в 2018 году на турнире UFC on FOX 29. Хайлайт выходил в октагон после первого проигрыша в карьере, которое он получил от Эдди Альвареса. Что касается Бриллианта, то у него к моменту той схватки была мини-серия из двух побед, последняя из которых была завоёвана в схватке с экс-чемпионом промоушена Энтони Петтисом.

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Как и ожидалось, схватка бескомпромиссных и ярчайших бойцов получилась огненной. С первого же раунда соперники забыли о защите, пытаясь просто перебить друг друга в открытой драке на кулаках (притом что обоим не чужды навыки работы в партере). Дастин был гораздо точнее, а Гэтжи, как было свойственно ему на заре карьеры в UFC, шёл на соперника с открытым забралом, пропускал множество тяжелейших ударов, но всё равно не останавливался. В таком ключе прошли две стартовые пятиминутки, за которые Порье нанёс более 110 значимых ударов. В третьем отрезке Гэтжи стал немного прибавлять, казалось, что в «чемпионских» раундах может наступить переломный момент, но надежды болельщиков Хайлайта рухнули почти одновременно со стартом четвёртого раунда.

Видео можно посмотреть на канале UFC в YouTube. Права на видео принадлежат UFC.

Через несколько секунд после его начала Джастин пропустил жесточайший левый прямой. Ноги Гэтжи подкосились, но он устоял. Порье, видя, что ему удалось потрясти измождённого соперника, пошёл вперёд с тройной энергией. Хайлайт демонстрировал, что с ним всё в порядке и даже приглашал оппонента атаковать. Но к тому моменту уже было очевидно, что это пустая бравада. В ходе затяжной атаки Бриллианта Гэтжи пропустил огромное количество тяжёлых ударов. Американца бросало и качало из стороны в сторону, словно маятник. Пропустив ещё несколько жёстких панчей, он наконец оказался на канвасе. Лишь после этого Хёрб Дин остановил экзекуцию.

Та победа является одной из самых ярких в карьере Порье. Если он проявит свои лучшие качества в грядущей схватке с Макгрегором, то не исключено, что всё закончится примерно так же, как и в апреле 2018 года. В конце концов, не лишним будет напомнить, что Гэтжи обладает феноменальной способностью держать удар, в то время как Конор этим не отличается. Что и говорить, если его ронял даже Хабиб, который, как известно, совсем не ударник. Сам Дастин также считает, что ему по силам нокаутировать звёздного ирландца.

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«Нокаутировать его в первом раунде и уйти. Именно таким я вижу свой план», — признался луизианец в недавнем интервью.

В том, что этот план можно реализовать, не сомневается и тренер Дастина Майк Браун, назвавший подопечного зверем.

«Это уже совершенно иной зверь, не тот, что был в 2014 году. С тех пор он изменился. Его подход к поединкам, стиль, тело. Мы в другой весовой категории, другом десятилетии, изменилось многое», — сказал Браун.

Что ж, в словах бойца и тренера сквозит такая уверенность, что в поражение Конора начинает вериться. Случится ли первый громкий апсет 2021 года?