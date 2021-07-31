Левит прокомментировал провальное выступление на Олимпиаде в Токио
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Серебряный призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро, первый номер сборной Казахстана по боксу в тяжёлом весе Василий Левит прокомментировал провальное выступление на играх в Токио. Напомним, Левит проиграл нокаутом испанцу Эммануэлю Рейесу уже в 1/8 финала.
«Всё влияет, и пандемия тоже. Не знаю, что именно, но так получилось. Так выступил. Что делать? Жизнь на этом не заканчивается, будем дальше двигаться. Главное — руки не опускать, у боксёров это плохая примета», — приводит слова казахстанского боксёра Sports.kz.
Напомним, в финальном поединке на играх в Рио Левит бился с россиянином Евгением Тищенко. По мнению многих экспертов, Василия засудили в том поединке. Косвенно это было подтверждено позже, судьи той схватки были отстранены.
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