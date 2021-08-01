Рабаданов в первом раунде нокаутировал Кэри в дебютном бою в Bellator

В ночь с 31 июля на 1 августа в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) проходит турнир по ММА Bellator 263. В предварительном карде россиянин Гаджи Рабаданов встретился с представителем США Дэниэлом Кэри.

Победу в бою одержал россиянин, нокаутировав своего соперника в первом раунде. Рабаданов провёл свой первый бой в Bellator.

Ранее в предварительном карде россиянин Хасан Магомедшарипов техническим нокаутом победил Джонатана Кироса.

В главном поединке вечера состоится титульный бой в рамках финала Гран-При полулегковесов между Патрисио Фрейре и Эй Джеем Макки.

Также на турнире выступят ещё два россиянина. В основном карде Усман Нурмагомедов встретится Луисом Муром, а Ислам Мамедов подерётся с Брентом Примусом.