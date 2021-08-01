Хабиб отреагировал на победу Рабаданова сокрушительным нокаутом

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу своего друга Гаджи Рабаданова на турнире Bellator 263. Напомним, что в дебютном для себя поединке в лиге Гаджи ярко нокаутировал Дэниела Кэри.
«Это был наш план. Левый сбоку и удар справа Честно говоря, переживаю за Кэри. Надеюсь, с ним всё будет в порядке», — сказал Нурмагомедов.
Соответствующее видео доступно на странице BellatorMMA в «Инстаграме». Права на видео принадлежат Bellator.
Напомним, что в главном событии турнира Bellator 263 пройдёт финальный бой Гран-при в полулёгком весе. Чемпион лиги Патрисиу Фрейре встретится с небитым Эй Джеем Макки. В карде турнира, кроме Рабаданова, также выступают три россиянина. Хасан Магомедшарипов уже победил Джонатана Кироса.
Исламу Мамедову предстоит бой с Брентом Примусом, а Усман Нурмагомедов проведёт схватку с Дэнни Муро.
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