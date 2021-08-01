Мамедов раздельным решением победил Примуса на турнире Bellator 263

В ночь с 31 июля на 1 августа в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) проходит турнир по ММА Bellator 263. В рамках основного карда россиянин Ислам Мамедов встретился с представителем США Брентом Примусом.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Мамедова раздельным решением судей.

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Ранее в предварительном карде турнира россиянин Хасан Магомедшарипов техническим нокаутом победил Джонатана Кироза. Ещё один представитель России Гаджи Рабаданов нокаутировал представителя США Дэниэла Кэри.

В главном поединке вечера состоится титульный бой в рамках финала Гран-при полулегковесов между Патрисио Фрейре и Эй Джеем Макки.

Также на турнире выступит ещё один россиянин. Усман Нурмагомедов проведёт бой с Луисом Муром.