Скотт Кокер: я бы хотел увидеть бои Макки против бойцов за пределами Bellator

Президент Bellator Скотт Кокер рассказал о своих впечатлениях после поединка Эй Джея Макки и Патрисио Фрейре за титул в полулёгком весе.

«Это было потрясающе. Этот парень – просто динамит! Вероятно, это было одно из лучших завершений в истории организации. Я бы хотел увидеть, как он будет драться против других бойцов за пределами Bellator», — сказал Кокер после боя.

В ночь с 31 июля на 1 августа в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) прошёл турнир по ММА Bellator 263. В главном поединке вечера состоялся титульный бой в рамках финала Гран-при полулегковесов между бразильцем Патрисио Фрейре и американцем Эй Джеем Макки. Победу в бою удушающим приёмом в первом раунде одержал Макки. Таким образом, американец завоевал титул и стал чемпионом Bellator.