Патрисио Фрейре рассказал о возможном реванше с Эй Джеем Макки

Бывший чемпион Bellator в полулёгком весе Патрисио Фрейре прокомментировал своё поражение в титульном бою с Эй Джеем Макки.
«Сегодня он показал хороший бой. За один вечер он почти нокаутировал меня ударом ногой, а затем практически победил удушающим приёмом. Теперь он чемпион. У меня нет претензий к судейству.
Я был в сознании, но после просмотра повтора боя увидел, что моя рука опустилась. Всё было в рамках правил. Он побил меня в полулёгком дивизионе. Я знаю, что у него есть проблемы с весогонкой. Я всё ещё чемпион мира в лёгком весе. Я готов обсудить наш реванш в этом дивизионе», — сказал Патрисио на пресс-конференции после боя.
В ночь с 31 июля на 1 августа в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) прошёл турнир по ММА Bellator 263. В главном поединке вечера состоялся титульный бой в рамках финала Гран-при полулегковесов между бразильцем Патрисио Фрейре и американцем Эй Джеем Макки. Победу в бою удушающим приёмом в первом раунде одержал Макки. Таким образом, американец завоевал титул и стал чемпионом Bellator.
- 1 августа 2021
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