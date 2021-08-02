Хабиб оказал помощь американцу, которого нокаутировал Рабаданов на турнире Bellator 263

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов оказал помощь американцу Дэниелу Кэри после того, как тот проиграл россиянину Гаджи Рабаданову в поединке на турнире Bellator 263. Нурмагомедов помог врачам уложить Кэри на носилки.

Видео можно посмотреть в аккаунте MMA Junkie в Youtube.

Рабаданов нокаутировал Кэри в первом раунде поединка. После боя американец не смог самостоятельно встать.

«Это был наш план. Левый сбоку и удар справа. Честно говоря, переживаю за Кэри. Надеюсь, с ним всё будет в порядке», — сказал Нурмагомедов после поединка Рабаданова и Кэри.

В ночь с 31 июля на 1 августа в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) прошёл турнир по ММА Bellator 263. В главном поединке вечера состоялся титульный бой в рамках финала Гран-при полулегковесов между бразильцем Патрисио Фрейре и американцем Эй Джеем Макки. Победу в бою удушающим приёмом в первом раунде одержал Макки. Таким образом, американец завоевал титул и стал чемпионом Bellator.