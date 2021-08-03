Ковингтон: звонок от Трампа стал определяющим в моей карьере — он мой кумир
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Американский боец ММА Колби Ковингтон рассказал, как после победы в бою над бывшим чемпионом лиги в полусреднем весе Тайроном Вудли получил неожиданный звонок от экс-президента США Дональда Трампа. Это событие, по словам Колби, стало определяющим в его карьере.
«Да, это было что-то нереальное. Мне кажется, это событие стало определяющим в моей карьере. Когда получаешь звонок от того, кем восхищаешься, испытываешь просто непередаваемые эмоции. Ведь он мой кумир. И вот он говорит: «Парень — ты мой идол, я люблю смотреть бои с твоим участием». Это что-то фантастическое», — сказал Ковингтон в интервью на канале Candace в YouTube.
Ковингтон победил Вудли техническим нокаутом в пятом раунде на турнире UFC Fight Night 178.
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