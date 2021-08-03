Хабиб показал живописное фото с озера Иссык-Куль

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прилетел в Кыргызстан на турнир Eagle FC, владельцем которого он является, и опубликовал в «Инстаграме» фото с озера Иссык-Куль.

«Кыргызстан! Через пару часов увидимся на турнире Eagle FC», – написал Нурмагомедов под фотографией.

Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера, Абдулманапа Нурмагомедова. После этого президент UFC Дана Уайт неоднократно пытался уговорить Хабиба вернуться, но тот отклонил все предложения.