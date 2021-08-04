Эй Джей Макки может подписать контракт с UFC

Президент UFC Дана Уайт готов подписать в промоушен нового чемпиона Bellator в полулегком весе Эй Джея Макки.
«Когда его контракт закончится, он может позвонить мне. Посмотрим, что можно будет сделать», – цитирует слова Уайта TSN.
Ранее сам Макки рассказал что хотел бы провести объединительные поединки с чемпионами ведущих лиг мира.
В ночь с 31 июля на 1 августа в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) прошёл турнир по ММА Bellator 263. В главном поединке вечера состоялся титульный бой в рамках финала Гран-при полулегковесов между бразильцем Патрисио Фрейре и американцем Эй Джеем Макки. Победу в бою удушающим приёмом в первом раунде одержал Макки.
Таким образом, американец завоевал титул и стал чемпионом Bellator. 26-летний Макки выступает по правилам ММА с 2015 года. Он провел 18 боев и одержал 18 побед.
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