Сириль Ган поставил Волкова выше Льюиса
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Французский тяжеловес UFC, претендент на титул временного чемпиона лиги Сириль Ган поделился мыслями о ближайшем сопернике Деррике Льюисе, а также сравнил американца с предыдущим своим оппонентом Александром Волковым.
«Что будет играть роль в моём поединке с Льюисом? Не знаю, возможно бойцовский IQ, также не последнюю роль сыграет и его способность удерживать своё кардио. Думаю, что это не самый серьёзный соперник в моей карьере. Мне кажется, Волков более сбалансированный боец. Как бы то ни было, Деррик всё равно очень опасен», — приводит слова Гана ESPN MMA в «Инстаграме».
Напомним, что Сириль Ган и Деррик Льюис оспорят титул временного чемпиона в ночь на 8 августа по московскому времени. Их схватка возглавит турнир UFC 265.
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