Сириль Ган поставил Волкова выше Льюиса

Французский тяжеловес UFC, претендент на титул временного чемпиона лиги Сириль Ган поделился мыслями о ближайшем сопернике Деррике Льюисе, а также сравнил американца с предыдущим своим оппонентом Александром Волковым.

«Что будет играть роль в моём поединке с Льюисом? Не знаю, возможно бойцовский IQ, также не последнюю роль сыграет и его способность удерживать своё кардио. Думаю, что это не самый серьёзный соперник в моей карьере. Мне кажется, Волков более сбалансированный боец. Как бы то ни было, Деррик всё равно очень опасен», — приводит слова Гана ESPN MMA в «Инстаграме».

Напомним, что Сириль Ган и Деррик Льюис оспорят титул временного чемпиона в ночь на 8 августа по московскому времени. Их схватка возглавит турнир UFC 265.