Российский боксёр Глеб Бакши стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Токио
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Российский боксёр Глеб Бакши, выступающий в весовой категории до 75 кг, стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Токио. В полуфинальном поединке Бакши раздельным решением судей уступил представителю Бразилии Эберту Соузу.
Бакши является чемпионом мира по боксу 2019 года.
Напомним, сегодня, 5 августа, в финале Олимпиады бой проводит другой российский боксёр, Альберт Батыргазиев, выступающий в весовой категории до 57. Ему противостоит американец Дюк Рейган. Поединок проходит в настоящее время. А 6 августа за золото Игр поборется ещё один россиянин — Муслим Гаджимагомедов. Он выступает в весовой категории до 91 кг. В 1/2 Муслим одолел новозеландца Дэвида Ньику. В финальном поединке ему будет противостоять кубинский боксёр Хулио Сесар ла Крус.
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