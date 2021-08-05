«Рад хотя бы за Батыргазиева». Костя Цзю отреагировал на золото России в боксе на ОИ

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю отреагировал на успешное выступление российского боксёра Альберта Батыргазиева на Олимпиаде в Токио. Альберт, выступающий в весовой категории до 57 кг, в финальном поединке одержал победу над представителем США Дюком Рейганом и принёс России первое олимпийское золото в боксе.

«Рад хотя бы за Батыргазиева – это начало. Разочарован ли я общим результатом? А чему радоваться? Но сегодня победа может дать вдохновение, настрой. Поздравляю Батыргазиева! Есть шанс и у Гаджимагомедова – ждём победы.



Проблемы бокса начинаются с детского спорта, нужно больше турниров. А потом уже смотреть, когда ребята растут. Я тоже стараюсь развивать направление бокс – как фитнес, надо, чтобы это было в головах у родителей», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.