Пакьяо: не думаю, что Мейвезер может чем-то помочь Спенсу

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо считает, что Флойд Мевезер вряд ли сможет помочь Эрролу Спенсу при подготовке к их очному поединку.



«Не думаю, что Флойд может серьёзно помочь Эрролу. Эррол и сам знает, что делает. Флойд дерётся с блогерами, чтобы заработать много денег. Я — с лучшими, чтобы укрепить своё наследие. Это разные вещи. Боксировать с лёгким соперником ради денег или драться с одним из лучших в мире. Это две кардинально разные вещи.



Я могу подраться с простым соперником. Я могу одержать лёгкую победу в лёгком бою, но я выбираю лучших, чтобы укрепить своё наследие. Меня ждёт испытание, потому что он сильно выше меня. У нас есть стратегия, которую мы можем использовать против левши. Я знаю, что он всегда пытается зайти на близкую дистанцию и зарубиться кость в кость. Это хорошо», — приводит слова Пакьяо BoxingScene.