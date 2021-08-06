Фергюсон – Хабибу: беги, жирдяй, беги

Боец UFC в лёгком весе Тони Фергюсон отреагировал на слова Хабиба Нурмагомедова в интервью на подкасте Майка Тайсона.

«Моя мама никогда не спрашивала меня, почему я подрался. Она всегда спрашивала: «Ты победил или проиграл?». Я отвечал, что выиграл, и она говорила, что это хорошо. Она говорила: «Не приходи домой, если проиграл». Моя мама знает, что улица есть улица. Ты должен показать свое мужество, когда идёшь на улицу», – рассказал на подкасте Нурмагомедов.

«Что же, тогда это все объясняет. 29-1. Беги, жирдяй, беги!» – написал Фергюсон в «инстаграме» под фото россиянина.

Напомним, в октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.