Райан Бейдер: полностью уверен, что нокаутирую Андерсона

Чемпион Bellator в тяжёлом весе американец Райан Бейдер прокомментировал предстоящую защиту титула в поединке против своего соотечественника Кори Андерсона.
«Я очень рад, что мой следующий бой состоится с Кори Андерсоном. Мне всегда было удобно драться с бойцами подобного стиля. Пересмотрите мои предыдущие бои и вы сами увидите это. Все они заканчивались нокаутом в мою пользу, и я полностью уверен, что нокаутирую и Андерсона. Тут всё просто — я намного опытнее и сильнее своего соперника. Я уверен на все 100%, потому что мои боевые навыки намного лучше», — цитирует Бейдера MMA Fighting.
Кори Андерсон одержал 14-ю победу за карьеру в ММА, уступив в 5 поединках. На счету Райана Бейдера – 28 побед и 6 поражений. Напомним, что бой Бейдер — Андерсон состоится 16 октября в Финиксе на турнире Bellator 266.
- 6 августа 2021
-
21:05
-
20:35
-
19:29
-
18:03
-
16:01
-
14:57
-
14:01
-
12:54
-
11:46
-
10:59
-
09:30
-
08:47
-
08:33
-
02:31
-
00:53
- 5 августа 2021
-
23:51
-
22:03
-
20:56
-
19:55
-
18:47
-
17:57
-
16:23
-
15:20
-
14:12
-
13:22
-
13:17
-
12:40
-
11:04
-
10:27
-
10:21
-
10:17
-
09:58
-
09:43
-
03:02
-
00:42