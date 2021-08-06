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Райан Бейдер: полностью уверен, что нокаутирую Андерсона

Райан Бейдер: полностью уверен, что нокаутирую Андерсона
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Чемпион Bellator в тяжёлом весе американец Райан Бейдер прокомментировал предстоящую защиту титула в поединке против своего соотечественника Кори Андерсона.

«Я очень рад, что мой следующий бой состоится с Кори Андерсоном. Мне всегда было удобно драться с бойцами подобного стиля. Пересмотрите мои предыдущие бои и вы сами увидите это. Все они заканчивались нокаутом в мою пользу, и я полностью уверен, что нокаутирую и Андерсона. Тут всё просто — я намного опытнее и сильнее своего соперника. Я уверен на все 100%, потому что мои боевые навыки намного лучше», — цитирует Бейдера MMA Fighting.

Кори Андерсон одержал 14-ю победу за карьеру в ММА, уступив в 5 поединках. На счету Райана Бейдера – 28 побед и 6 поражений. Напомним, что бой Бейдер — Андерсон состоится 16 октября в Финиксе на турнире Bellator 266.

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