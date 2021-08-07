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Турчанка Бусеназ Сюрменели завоевала золотую медаль в боксе на Олимпийских играх в Токио

Турчанка Бусеназ Сюрменели завоевала золотую медаль в боксе на Олимпийских играх в Токио
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Турецкая спортсменка Бусеназ Сурменели, выступающая в весовой категории до 69 кг, стала обладательницей золотой награды в соревнованиях по боксу на Олимпийских играх в Токио. В финальном поединке Бусеназ оказалась сильнее представительницы Китая Гу Хун. Турчанка праздновала победу единогласным решением судей.

Бронзовые медали в этой весовой категории завоевали индийская спортсменка Ловлина Боргохайн и Ошае Джонс из США. Российская спортсменка Саадат Далгатова, напомним, проиграла в 1/16 финала.

Ранее украинский боксёр Александр Хижняк, выступающий в весовой категории до 75 кг, стал обладателем серебряной медали. В финальном поединке Александр проиграл нокаутом представителю Бразилии Эберту Консейсану.

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