«Многие думают, что я его ненавижу». Чимаев рассказал об отношении к Хабибу

Шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал об отношении к экс-чемпиону лиги в лёгком весе, россиянину Хабибу Нурмагомедову.



«Многие думают, что я ненавижу Хабиба. Но я его люблю. Ведь он мусульманин и я мусульманин. Мы оба из деревни, из одной страны, оба из маленьких республик: Чечня и Дагестан во многом очень похожи. У меня много братьев из Дагестана.



Однажды какой-то парень написал, будто Хабиб меня размажет. Я ему ответил, тем самым совершив ошибку. Тогда я сказал, что меня никто не размажет — напротив, всех разнесу я. Как настоящий мужчина я должен был так ответить.



Я часто наблюдал за Хабибом. Когда он дрался с Конором Макгрегором, я был ещё бойцом Brave CF, я наблюдал за ним и молился за него. То же самое делала моя мама», — сказал Чимаев в интервью на канале Frontkick.online в YouTube.

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