Тимоти Джонсон – о Фёдоре Емельяненко: он понимает, что я дам ему хороший бой

Боец Bellator в тяжёлом весе Тимоти Джонсон прокомментировал предстоящий бой против Фёдора Емельяненко.



«Честно говоря, я изначально думал, что у меня нет шансов получить этот бой. Я слышал те же имена, что и все вы. Но затем Федор вживую посмотрел на то, как я 25 минут дрался с Молдавским, и повлиял на матчмейкеров.



Варианта здесь два. Либо он выбрал меня потому, что считает, что может быстро вырубить меня. Но о таком варианте я думать не хочу. Либо он выбрал меня потому, что он настоящий воин. У него менталитет настоящего воина, и он понимает, что я дам ему хороший бой. Ему не нужен просто именитый соперник. Я думаю, он хочет получить конкурентный поединок.



В голову мне временами лезет вопрос о том, а стоит ли мне выкладываться на все сто процентов. Если я побью его, то зрители на меня разозлятся, потому что все хотят увидеть его победу. Но голос, произносящий этот вопрос, довольно тихий. Я хочу одолеть дракона и войти в историю как последний человек, победивший Емельяненко.



Он приложит все силы для того, чтобы одержать победу в этом поединке. Это будет не тот Фёдор, которого мы видели год или два назад. Он будет в той форме, в которой был 10 лет назад. И именно к этому я и готовлюсь», – цитирует Джонсона BJPenn.