Роналду Соуза объявил о завершении карьеры

41-летний бразильский боец смешанных единоборств Роналду Жакаре Соуза, выступавший в средней весовой категории, объявил о завершении карьеры в ММА.

«Я провёл много боев в ММА, но больше не собираюсь драться — я с этим закончил. Я завершаю карьеру в ММА и возвращаюсь в джиу-джитсу — спорт, который вошёл в историю и который я действительно люблю.



Я вернусь к тренировкам и снова буду конкурентоспособен. Джиу-джитсу эволюционирует и станет для меня настоящим вызовом. Это прекрасно», — цитирует Соузу BJPenn.

Напомним, что на турнире UFC 262 Соуза потерпел поражение от соотечественника Андре Муниза, уступив в первом раунде. Это был четвёртый проигранный бразильским спортсменом поединок подряд. До этого он проиграл нокаутом Кевину Холланду, а также уступил судейским решением Яну Блаховичу и Джеку Херманссону. Всего на его счету 26 побед и 10 поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся.

В мае этого года боец был уволен из UFC.

Роналду Жакаре Соуза стал бойцом UFC после поглощения организации Strikeforce, где он владел поясом чемпиона в среднем весе.