Олимпийский чемпион по борьбе хочет дебютировать в UFC

Олимпийский чемпион по вольной борьбе в весовой категории до 125 кг Гейбл Стивенсон подтвердил, что готов дебютировать в UFC.

«Не знаю, что будет дальше, но я открыт для всех вариантов. WWE, UFC, футбол, возвращение к учёбе, кто знает?»

Определённо, я фанат боёв. Кто бы не захотел стать самым опасным человеком на планете? Кто бы не захотел удерживать чемпионский пояс UFC? У меня золотая медаль, и я сильнейший борец на планете. Почему бы мне не стать чемпионом UFC в тяжёлом весе?

Я верю, что, добавив к своим борцовским умениям ударные навыки, я могу стать чемпионом менее чем за 18 месяцев. Я могу выйти и доминировать в тяжёлом дивизионе. Как бы то ни было, мы изучим все варианты и выберем для себя подходящий, будь то ММА или что-то ещё» — цитирует Стивенсона MMA Fighting.