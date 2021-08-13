Менеджер подтвердил переговоры о выступлении Александра Емельяненко на турнире Bellator

Азамат Бостанов, менеджер российского бойца ММА Александра Емельяненко, подтвердил, что начал переговоры с Bellator о выступлении своего подопечного в карде одного турнира с Фёдором Емельяненко.
«По этому поводу идут переговоры, идёт работа. Будем смотреть на форму Александра. Согласитесь, будет круто, если два брата Емельяненко выступят в одном карде на турнире Bellator. Поэтому я считаю, что для Bellator с медийной точки зрения это будет крутое подписание.
Другой момент, что буквально на прошлой неделе я оценивал форму Александра на 5 из 10. Собственно, у нас ещё впереди есть два месяца. Давайте честно: бойцы уровня Артёма Тарасова и уровня Bellator — это разные понятия. При всём уважении к Артёму на этих бойцов нужно будет серьёзно и упорно готовиться. Но желание есть, и теперь будем смотреть по возможности. Тренировки идут полным ходом.
Я, со своей стороны, провёл запрос, и они ко мне пришли с ответом, что данное предложение интересно, но ничего более. То есть конкретики сказать не могу. У нас есть договорённость о более детальных переговорах, но они ещё не начались», — сказал Бостанов в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».
- 13 августа 2021
-
09:43
- 12 августа 2021
-
23:30
-
23:17
-
22:36
-
21:46
-
20:48
-
19:43
-
18:28
-
16:53
-
15:41
-
14:55
-
13:50
-
12:53
-
11:33
-
10:48
-
09:58
-
07:58
-
00:41
- 11 августа 2021
-
23:38
-
22:41
-
21:32
-
20:35
-
20:01
-
18:32
-
17:35
-
16:46
-
15:52
-
14:51
-
12:20
-
11:49
-
10:38
-
09:34
-
00:12
- 10 августа 2021
-
23:53
-
23:15